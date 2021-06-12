"زينب" ابنة هيفاء وهبي تخضع لجراحة.. الغموض سيد الموقف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خضوعها لعملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، دون أن تكشف التفاصيل.

ونشرت ابنة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي بتطبيق "أنستقرام" صورة من سرير المستشفى، قبل إجراء العملية، وكتبت أنه حان موعد إجراء عمليتها، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء، دون أن تعلن عن طبيعة الجراحة.

وكانت زينب فياض نفت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 التكهنات التي رجحت عودة العلاقات بينها وبين والدتها هيفاء وهبي، بعد أن غنت مع ابنتها دانييلا مقطعا من أغنية هيفاء "توتة"، قائلة: "يكفي أن نيتي وصلت للشخص المعني.. ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر".

وقالت إنها متفائلة بشأن حدوث تصالح مع والدتها هيفاء وهبي، ولكنها تعتبر أن هذا الأمر تحديدا "خاصا ومقدسا" بحسب وصفها.

زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته مبكرا، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.



