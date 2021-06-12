شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز ترتدى قميص بن أفليك لتؤكد عودة علاقة الحب بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت قصة عودة الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك أمرًا غير مشكوك فيه، لتأتي صور أخرى تؤكد عودة علاقة الحب بينهما بقوة، حيث بعد شوهدت جي لو وهي ترتدي قميص أفليك، فحسب الديلي ميل ظهرت النجمة البالغة من العمر 51 عاًما، بإطلالة كاجوال للغاية وكانت ترتدي قميًصا اكبر من مقاسها، والذي ظهر به بن افليك 48 عاًما، من قبل في مايو الماضي.



جينيفر لوبيز ترتدي قميص بن افليك



حبيبة بن افليك السابقة ترتدي قميصه

ويبدو أن أفليك يحب مشاركة حبيبته بملابسه فمنذ أكثر من عام بقليل، شوهد بن وصديقته آنذاك آنا دي أرماس يرتديان نفس القميص من المصمم فرانك إيلين.

وانفصل بين وآنا بعد عام من العلاقة الرومانسية في يناير من هذا العام، عندما كانت جينيفر لا تزال مع خطيبها السابق أليكس رودريجيز.

وتأتي أحدث مشاهدة لـ جينيفر بعد أن قيل إن بن يقضي بعض الوقت مع والدتها جوادالوبي أثناء تصويره لمشروع في لاس فيجاس.

وكانت قد شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وهي تغادر منزل حبيبها الممثل بن أفليك البالغ من العمر 48 عامًا في حي برينتوود الفاخر في لوس أنجلوس حسبما ذكر موقع الديلي ميل، وبدت المغنية والممثلة البالغة من العمر 51 عامًا مرتاحة تمامًا بدون مكياج أثناء توجهها إلى منزلها في المدينة.

وبدت جينيفر ببشرة ناضجة وارتدت سترة بيضاء بسيطة، كانت قد ربطت خصلات شعرها بلون الكراميل في شكل ذيل ، مما ساعد على إظهار أقراطها الذهبية الكبيرة.

وعلي جانب آخر لا يزال خبر عودة بن أفليك لـ جينيفر لوبيز يتصدر عناوين الصحف والمواقع الأجنبية حيث يعد بمثابة الشغل الشاغل لكثيرين ممن يهتمون بأخبار عودتهما لعلاقتهما السابقة، حيث يحاول الكثيرون معرفة كواليس تلك العودة التي بدأت بسرعة بمجرد انفصال جينيفر لوبيز عن اليكس رودريجيز.

الأمر الذى يبدو أنه فاجأ والد بن أفليك أيضًا الذي يبلغ من عمره 77 عامًا، حيث كشف موقع الديلى ميل خلال تقريره مؤخرًا أن تيموثي أفليك لم يكن لديه أي فكرة عن عودة الممثل مع خطيبته السابقة جينيفر لوبيز وفقًا لتقرير الديلى تقرير الديلى ميل .