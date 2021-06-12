شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحذر من منتحلى "الصفة النقابية" ويتقدم ببلاغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، محامى النقابة، اليوم السبت، بالتقدم ببلاغ ضد أحد الأشخاص من منتحلى الصفة النقابية، الذى يوهم ضحاياه بمنحهم فرصة الظهور في الأعمال الأعمال الفنية مقابل 3 آلاف جنيه قيمة التصريح.

وقال أشرف زكى لـ"الخليج 365" إن هذا الشخص يوهم أولياء أمور الأطفال بمشاركتهم في الأعمال الفنية، مقابل 3 آلاف جنيه تحول إيه عن طريق مكاتب البريد، وكلفت محامى النقابة بالتقدم ببلاغ ضده فورًا.

من ناحية أخرى يتابع الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين مع الفنانة نهاء عنبر مسئول الملف الصحى في النقابة الحالة الصحية لأصحاب الحالات الصحية التي تحتاج إلى تدخل من أعضاء النقابة، للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها .

وقالت نهال عنبر في تصريح لـ"الخليج 365" إن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين يتابع باهتمام الحالة الصحية لأعضاء النقابة "وأى حد محتاج حاجة مش هنسيبه"، واجتمعنا سويًا وراجعنا كشوفات أعضاء النقابة من أصحاب الحالات الصحية.