شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يحيى حفلًا موسيقيا بعنوان "طاقة ألهمت أجيال" على مسرح الساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الموسيقار هانى شنودة، حفلاً موسيقيًا على مسرح ساقية الصاوى، بعنوان "طاقة ألهمت أجيال" وقاد أوركسترا الحفل الدكتور محمد بيومى. وحمل الحفل عدة مفاجآت ومشاركات من أصوات موهوبة وهم "أحمد" و"إسلام" والمطربة "وجدان".

مجموعة مميزة من ألحان شنودة تم تقديمها في الحفل والتي استرجع جمهور الحفل ذكرياتها ومنها "علمونى عنيكى، المشبوه، ماتحسبوش يا بنات، لما كان البحر أزرق، كل الحاجات، على وش القمر، بحلم معاك، شمس الزناتى، ماشية السنيورة، التوبة، مل بنا، يا بوى يا مصر".

هاني شنودة ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية مصرية "المصريين"، ولد هاني شنودة بطنطا سنة 1943 وتخرج من كلية التربيه الموسيقيه عام 1966 وبعد ذلك التحق بالمعهد التحق بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار".