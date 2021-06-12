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بالفيديو.. لاعب الدنمارك “إريكسن” يسقط مغشياً عليه خلال مباراة فريقه مع فنلندا!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 07:56 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 12 - يونيو - 2021 8:34 مساءً

لاعب وسط منتخب الدنمرك كريستيان إريكسن

شهدت مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت، حادثاً مؤسفاً أدى لإيقاف الحكم مجريات اللعب بين الفريقين.

حيث شهدت المباراة سقوط لاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن على أرض الملعب، مما دفع الحكم لإيقاف المباراة واستدعاء المسعفين لإجراء عملية إنعاش قلبي رئوي للاعب.

وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية ضد المنتخب الفنلندي.

وهبط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب ، فجأة على الأرض قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملائه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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