شاهدوا جمال إبنة سيرين عبد النور “تاليا” بأحدث ظهور في عيد ميلادها.. لن تصدقوا كيف أصبحت!

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 07:37 مساءً - احتفلت النجمة اللبنانية “سيرين عبد النور” بعيد ميلاد ابنتها “تاليا”، من زوجها فريد رحمة، والتي أتمت عامها العاشر، وشاركت «سيرين»، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، مجموعة من اللقطات المميزة وهي تحتضن إبنتها الكبري.

وأرفقت «سيرين» تلك الصور مع إبنتها بالتعليق قائلة: “اميرتي صار عمرها ١٠ سنين ما عم صدق كيف مرقو… انشاء الله العمر كله يا قلبي انتي “، وتفاعل جمهور الفنانة اللبنانية مع هذا المنشور، الذي لاقي إعجاب عدد كبير منهم، كما حرصوا علي التفاعل مع الصور، من خلال الكثير من التعليقات المهنئة بتلك المناسبة السعيدة.

كما نشرت «سيرين» مقطع فيديو يظهر قيام ابنتها «تاليا» بإطفاء شمعة على قطعة كيك صغير بإحتفال بسيط جداً، حيث كانت تأكل الكيك والآيسكريم في إحدى المطاعم اللبنانية، مع وجود شمعة واحدة وترسم رأس قلب بأيديها للمتابعين؛ ونال مقطع الفيديو إعجاب متابعي سيرين وأصدقائها الذين تمنوا لابنتها العمر الطويل والصحة والسعادة .

يُذكر أن الفنانة سيرين عبد النور تزوجت من فريد رحمة في عام 2007، ورُزقا بتاليا في تاريخ 10 حزيران (يونيو) من عام 2011، وانجبت طفلهما الثاني في 17 أذار (مارس) من عام 2018 ويدعى كريستيانو.

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وطرحت سيرين عبد النور أخيراً البوستر الرسمي لعملها الجديد، المسلسل اللبناني ​”دور العمر” الذي تشارك بطولته الإعلامي والممثل اللبناني ​عادل كرم​ ونخبة من الممثلين، وهو من إخراج ​سعيد الماروق​، وسيناريو وحوار ​ناصر فقيه، وتدور قصة المسلسل في سياق قصص اجتماعية رومانسية تربط أبطال العمل ببعضهم، ويعتمد في أحداثه على الإثارة والتشويق.

وتداول روّاد مواقع التواصل مقطع فيديو لاقي تداولًا كبيرًا، من كواليس التصوير وظهرت فيه الفنانة اللبنانية وهي تتدرب وتمارس رياضة “الملاكمة” بمساعدة ناصر نفسه.

حيث ظهرت سيرين عبد النور بالشعر الاشقر الطويل، وبدا واضحاً أنها لا تجيد ممارسة الملاكمة وسط نوبات من الضحك بينها وبين الكاتب، وقالت بعفوية: “طيب علموني”… وبدوره، علّق الأخير على المقطع ممازحاً: “كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها”.

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