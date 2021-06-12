فنانة لبنانية تعلق غاضبة : ” يا وجوه النحس قرفتونا “

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 07:37 مساءً - نشرت الفنانة ” مادلين مطر ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن غضبها من الأوضاع الحالية التي تشهدها لبنان من إنقطاع البنزين وإنقطاع الدواء وصولاً لأزمة الكهرباء .

فكتبت مادلين مطر في تغريدتها موجهة حديثها إلى الطبقة السياسية في لبنان : ” يا وجوه النحس قرفتونا .. معقول ما في مسئول عنجد مسئول؟ لا بنزين لا دواء لا كهرباء فيقوا من الغيبوبة ” .

وتابعت قائلة : ” تحملوا مسئولية قرفقكن يا مقرفين يا ويلكم من الله .. وياللي بيزعل أكتر الشعب ياللّي بعده بيدافع عن زعيمه .. فيقو ” .