فنانة لبنانية تعلق غاضبة : ” يا وجوه النحس قرفتونا “

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 07:37 مساءً - نشرت الفنانة ” مادلين مطر ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن غضبها من الأوضاع الحالية التي تشهدها لبنان من إنقطاع البنزين وإنقطاع الدواء وصولاً لأزمة الكهرباء .
فكتبت مادلين مطر في تغريدتها موجهة حديثها إلى الطبقة السياسية في لبنان : ” يا وجوه النحس قرفتونا .. معقول ما في مسئول عنجد مسئول؟ لا بنزين لا دواء لا كهرباء فيقوا من الغيبوبة ” .
وتابعت قائلة : ” تحملوا مسئولية قرفقكن يا مقرفين يا ويلكم من الله .. وياللي بيزعل أكتر الشعب ياللّي بعده بيدافع عن زعيمه .. فيقو ” .
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