شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى مسلسل Resident Evil لمحاولة السيطرة على الفيروس القاتل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل الحركة والإثارة Resident Evil، الكثير من التطورات، بعد انضمام النجم العالمي لانس ريديك في دور ألبرت ويسكر مع خمسة أخرين لقيادة العمل الدرامي في شكله المقبل، وهو ما كشف عنه القائمين على المسلسل لصحيفة فاريتي.

ووفقاً للتقرير فإن النجم الخمسة الآخرين الذين انضموا لسلسلة Resident Evil، هما كلاً من تمارا سمارت، وسيني اجودوج، وأدلين ريدولف، وبولا نونيز، وإيلا بيلانسكا، على ان تبدأ تصوير السلسلة في أغسطس المقبل، لتسرد حقبة ما بعد اكتشف الفيروس القاتل بثلاثة عقود.

كما سيسرد المسلسل الجديد تفاصيل تفشي الفيروس القاتل والكثير من الأسرار المتعلقة بالشركة Umbrella Corporation المسئولة عن الكارثة الصحية التي دمرت الكوكب بالكامل.

تم إصدار أول لعبة "Resident Evil" في عام 1996، ومنذ ذلك التاريخ، باعت اللعبة ومشتقاتها الجديدة المتعددة في الامتياز أكثر من 100 مليون نسخة حول العالم، بالإضافة إلى تحقق امتياز الفيلم أكثر من 1.2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، كما تمتلك أفلام الرسوم المتحركة "Resident Evil" والكتب المصورة والروايات ومناطق الجذب الترفيهية.