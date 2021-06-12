شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فارق السن بين أحدث عروسين فى الوسط الفنى "فراج وبسنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد فراج بحفل زفافه أمس الجمعة بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم منى زكى وأحمد حلمى ويوسف الشريف وزوجته إنجى علاء، وبسمة وبشرى وغيرهم النجوم، ونكشف فارق السن بين أحدث عروسين فى الوسط الفنى حيث تكبر بسنت شوقى محمد فراج بعامين فهى من مواليد 17 مايو 1980، بينما فراج فمن مواليد نوفمبر عام 1982.

وقرر الثنائي فراج وبسنت، السير على خطى النجم الكبير الراحل عبدالحليم حافظ، والنجمة شادية، في حفل زفافهما الذى يحتفلان به الآن وسط عدد من أصدقائهما والأقارب، حيث دخل الثنائي لحفل الزفاف على دراجة بخارية يقودها فراج بينما تجلس بسنت أمامه بالفستان الأبيض.

محمد فراج وبسنت

واستقبلهما أصدقاؤهما بالرقص والغناء، ليبادلهما فراج الصفافير والرقص مع بسنت وسط ترحاب كبير من الحاضرين الذين صمموا دائرة حول العروسان.

يذكر أن قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت من 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، وتقابلا بعدها في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، والذي أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخرا كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وآخرها مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.



محمدفراج ووعروستهبسنت شوقى



محمدفراج وعروسته بسنت شوقى