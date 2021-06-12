شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى المرغنى يشارك فى بطولة فيلم "زومبى" مع أشرف عبد الباقى وعلى ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم حمدى المرغنى أنه يشارك في بطولة فيلم "زومبى" مع الفنان أشرف عبد الباقى على ربيع وكريم عفيفى وشيماء سيف، ومن تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده خلال الشهر الحالي .

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنها المرة الأولى الذى يجتمع عدد كبير من فريق مسرح مصر في فيلم سينمائى، ويتمنى أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور أثناء طرحه في السينمات حيث يحمل قصة جديدة على السينما.

وأعرب مؤخرًا النجم حمدى المرغنى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "ماما حامل" الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائى، ويشارك في بطولته النجمة ليلى علوى وبيومى فؤاد ومحمد سلام، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم .

حمدى قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تشرف بالعمل مع فنانة كبيرة بحجم ليلى علوى التي تجسد دور والدته داخل أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجمهور.

وأضاف كواليس الفيلم ممتعة للغاية وكلها ضحك، وكل الأبطال أصحابى سواء كان بيومى فؤاد ومحمد سلام وغيرهم وكنت مبسوط بالعمل معهم .

تجسد ليلى علوي في فيلم "ماما حامل" دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.