أول صورة لميار الببلاوي بعد خضوعها لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة قودة:

نشر نجل الفنانة ميار الببلاوي صورة لوالدته، بعد خضوعها لعملية جراحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وعلق : "الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا وبطمنكوا بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية دي نعمة، شكرا يارب".

وتعرضت ميار الببلاوي، لأزمة صحية، مطلع نوفمبر الماضي خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت على إثرها أحد المستشفيات هناك.

ومنذ فترة كتبت ميار الببلاوي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بالكورونا، طب أقول إيه بس، الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته".

تابعت: "اللي فاكراه أنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، بس بلاش في الغربة ونفسي أشوف ابني وأمي، حرام عليكم ادعولي أرجع بالسلامة، بعد الحمد لله ما تحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد"