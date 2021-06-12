تامر شلتوت يحضر حفل عقد قران محمد علي رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان تامر شلتوت، على تهنئة صديقه الفنان محمد علي رزق بعد عقد قرانه.

ونشر تامر، صورة له مع العروسين من حفل عقد القران، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "ألف مبروك أخويا وحبيبي.. أجمل عريس وأجمل عروسة".

واحتفل الفنان محمد علي رزق، مساء السبت، بعقد قرانه، وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.

محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، بطولة ياسر جلال، نرمين الفقي، محمود عبدالمغني، نور، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، رنا رئيس.

جدير بالذكر أن الوسط الفني شهد أمس عقد قران الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم.