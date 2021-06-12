خاص| بعد العملية.. تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أجرى الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، مؤخرا عملية جراحية، تم على إثرها تركيب مسامير في مفصل الحوض.

وأوضح عبداللطيف عدلي، مدير أعمال عبدالرحمن أبو زهرة، تطورات حالته بعد العملية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا إن حالته الصحية في تحسن وأنه بصحة جيدة.

وأضاف، أنه بدأ في التحرك من مقعده والسير على رجليه داخل المنزل، بجانب متابعة من الطبيب المعالج لحالته الصحية.

وكان مدير أعماله، أوضح في تصريح سابق لمصراوي، أن "أبو زهرة" تعرض لـ"التزحلق" داخل منزله مما أدى إلى وقوعه على الأرض، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بطريق مصر الإسماعيلية، وأجريت له الأشعة عقب وصوله للمستشفى، وكشفت عن تعرضه لشرخ في مفصل الحوض، وتم تركيب مسامير له.

وتابع، أن الإصابة التي تعرض لها عبدالرحمن أبو زهرة كانت منذ أسبوع وهي المدة التي تواجد فيها بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه لم يُبلغ أحدا بما تعرض له وبمروره بأزمة صحية.

وأضاف، أنه خرج من المستشفى ويتواجد حاليا داخل منزله.

فيما كان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرًا لحدوث شرخ فيه، يا رب الشفاء القريب".

وينتظر عبدالرحمن أبو زهرة طرح فيلمه السينمائي الجديد "أهل الكهف"، وتدور قصته في عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.