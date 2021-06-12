“ايوه بقى”.. نادين نسيب نجيم تخطف الانظار بوصلة رقص على “زهرة ستايل”!

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 05:44 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على موقع انستغرام مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “حلاوة روح” للفنان المصري حكيم.

وعلقت نادين نسيب نجيم على الفيديو كاتبة “زهرة ستايل بالأغاني.. ايوى بقى” مع هاشتاغ “حلاوة روح”.

وقد حصد الفيديو تفاعلا واسعا من متابعي نادين نسيب نجيم بين متغزل بجمالها ومشيد بطرافتها وخفة ظلها.

يذكر أن نادين نسيب نجيم تواصل تصوير مشاهدها ضمن أحداث تجربتها الدرامية الجديدة “صالون زهرة”.

وتدور قصة مسلسل زهرة حول شابة تتعرض ا لحادث في بداية حياتها جعلتها تغير أسلوب حياتها وسلوكها تماماً فتصبح زهرة “نصيرة المرأة” تكرّس حياتها للدفاع عن حقوقها في أي حال من الأحوال، المساواة بين الرجل والمرأة هو هدفها الذي تعيش من أجله داخل الحارة الشعبية التي تسكن فيها وتعمل فيها داخل “صالون زهرة”، ولكن هل ستهدد زهرة حياة الأزواج داخل الحارة؟ وهل سيراها الرجال خطراً على زوجاتهن ويأمرونها بالابتعاد عنها تماماً حفاظاً على حياتهم الزوجية؟ هذا ما ستكشفه حلقات المسلسل الذي تخوض به نادين نجيم أولى تجاربها في الدراما القصيرة عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية، والمسلسل من بطولة معتصم النهار الذي سيعيش قصة حب مختلفة مع زهرة ضمن الأحداث وزينة مكي والإخراج لجو بوعيد.