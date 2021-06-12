بالصور .. محمد على رزق يحتفل بزفافه

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 05:44 مساءً - احتفل الفنان ” محمد علي رزق ” اليوم بزفافه على مصممة الأزياء ” نورين ماهر ” في حفل بسيط شهد حضور أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين .
وشهد حفل الزفاف مراسم عقد القرآن ونشر عدد من الأصدقاء صورا على حساب محمد على رزق من الاحتفال وحرصوا على تهنئته .
يذكر أن الفنان محمد علي رزق كان قد أعلن في فبراير الماضي خطبته على نورين ماهر بعد قصة حب دامت بينهما لعدة أشهر والتي بدأت عقب لقائهما في جلسة تصوير سابقة له كانت تعمل بها منسقة ومصممة للملابس .
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