زوجة تبون تدلي بصوتها بانتخابات الجزائر.. ظهور نادر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحجابها وهندامها الأنيقين والبسيطين وكمامتها البيضاء، عادت زوجة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للظهور مجددا في الانتخابات التشريعية اليوم السبت.

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي مشاهد لإدلاء حرم رئيس البلاد بصوتها في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ولم تدل زوجة تبون بأي تصريح صحفي، لكنها استجابت إلى إلحاح المصورين بـ"خجل"، لأخذ صور لها خلال وضعها بطاقة التصويت في الصندوق، كما لم يذكر التلفزيون الرسمي اسم زوجة الرئيس.





وكان لافتاً عدم ظهور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مشهد تصويت الزوجة، إلا المشاهد التي بثها التلفزيون الحكومي أظهرت صوته وهو يشكر المشرفين على عملية الاقتراع في مكتب التصويت.





بينما تمكنت بعض عدسات الكاميرا من التقاط صور للرئيس الجزائري مع زوجته للمرة الأولى فور نزولهما من السيارة الرئاسية عند وصولهما إلى مكتب الاقتراع.





وأدلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وحرمه بصوتيهما الانتخابي بمركز "أحمد عروة" بأعالي العاصمة الجزائرية، وهو المركز المخصص عادة لتصويت رؤساء الجزائر في مختلف الانتخابات التي تجرى في البلاد.





وظهرت حرم تبون للمرة الأولى في الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي غاب فيه "زوجها" عن المشاركة جراء إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يتلقى العالج بأحد المستشفيات الألمانية.





وكسر حضور زوجة الرئيس الجزائري في الاستفتاء ما يوصف بـ"عقدة زوجات الرؤساء" التي لازمت 4 رؤساء سابقين طوال 3 عقود كاملة، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها زوجة رئيس جزائري منذ 30 عاماً.

وكان آخر ظهور زوجة رئيس جزائري لحليمة الشاذلي، زوجة الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد (1979 – 1992)، وقبلها أنيسة بومدين زوجة الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 – 1978).