عبير نعمة تُطلق البومها الجديد مع شركة "Universal Music MENA"

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"الخليج 365": أطلقت الفنّانة اللبنانية عبير نعمة أحدث ألبوماتها الغنائية والذي يحمل عنوان بعنوان “بيبقى ناس” من إنتاج وتوزيع شركة”Universal Music MENA” عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة العالميّة.

وكشفت نعمة أن الألبوم الجديد يتضمن ثماني أغنيات تتنوّع بين نمط الموسيقى الشرقيّة والغربيّة والكلاسيكيّة أضف إلى البوب.

وكانت طرحت بعضها مُنفردة في مراحل سابقة، مثل أغنيات “هيدي الدني” من كلمات غدي الرحباني وألحان وتوزيع أسامة الرحباني، و”هيدا وطني” من كلمات جرمانوس جرمانوس وألحان جوزيف خليفة وتوزيع جورج قسّيس، و”فلّو” من كلمات غسّان مطر وألحان عبير نعمة وتوزيع طارق سكيكر، و”بيبقى ناس” من كلمات وألحان وتوزيع ريان الهبر.

أضافة إلى أغنيات جديدة يسمعها الجمهور للمرّة الأولى وهي “قدّيش بحبّك” من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع جورج قسّيس، “أنا قلت بترجع” من كلمات فادي الراعي وألحان إيلي نعمة وتوزيع جورج قسّيس، “محتارة” من كلمات غسّان مطر وألحان إيلي نعمة وتوزيع طارق سكيكر و”ونحنا سوا” من كلمات جرمانوس جرمانوس وألحان عبير نعمة وتوزيع مارك أبو نعّوم.





وعن ألبوم “بيبقى ناس” قالت نعمة، “سعيدة جداً بإطلاق ألبومي الثاني مع شركة “Universal Music MENA”، وقد سعينا معاً إلى أن يحمل هذا الألبوم تنوّعاً كبيراً من حيث الأغنيات والمواضيع المطروحة”.

وتابعت، “أنا في تحدّ دائم مع نفسي لتقديم كلّ ما هو جديد خاصّة أنّ الموسيقى لا حدود لها. وأردت أن يحمل ألبومي الثاني رسائل تحفيزيّة ودعوات للتفاؤل والكثير من الطاقة الإيجابيّة التي نحن جميعاً بأمسّ الحاجة لها”.

يذكر أنّ نعمة أنهت تصوير أغنية “قدّيش بحبّك” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج إيلي فهد، وستُطلّ قريباً في هذا الكليب بصورة جديدة ومُختلفة.