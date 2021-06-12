شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة من القلب .. صور جديدة لحفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الفنانة هنا شيحة، وعدد من نجوم الفن في مصر، حفل زفاف الفنان محمد فراج، وبسنت شوقى، وهو الحدث الذى لفت أنظار الكثيرين وتحول لترند عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب المشاهد الرومانسية المبتكرة للعروسين.

واستمرارًا للكشف عن اللقطات المصورة المميزة للفنانين داخل الحفل، نشرت الفنانة هنا شيحة، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "ألف مبروك يا فيجو وبوسبوس يوم جميل بيكم وبالناس الحلوة اللى حضرت وفرحت من قلبها أحلى فرحة.. وربنا يسعدكم ويهنيكم بحبكوا أووى".

كما نشرت الفنانة لقاء الخميسى، عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، صورة جمعتها مع الفنانة هنا شيحة، والتي ظهر فيها الثنائى بنفس الفستان من حيث التصميم والألوان وكأنهما "توأم" يتشارك نفس الأزياء، وفى المقابل تفاعل الجمهور وعدد كبير من الفنانين مع هذه الصورة لإبداء إعجابهم بإطلالتهما.

فيما ظهر في الصور الأخرى من الحفل التي شاركتها هنا شيحة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عدد كبير من نجوم الفن بينهم، الفنان إياد نصار، والفنانة بشرى، والسيناريست تامر حبيب، والفنان حسام داغر، والفنان سيد رجب، إضافة إلى محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة.