شكرا لقرائتكم خبر عن قصة فيلم "الباب الأخضر" للراحل أسامة أنور عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المخرج رؤوف عبد العزيز، تجربة سينمائية جديدة بعنوان "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل مع ورثة الكاتب للكبير للحصول على الموافقة في تقديم هذا العمل السينمائي الذي يحمل اسم "الباب الأخضر"، وذلك بعد التواصل معهم خلال الأشهر الماضية.

وتدور أحداث الفيلم الذى كتبه أسامة أنور عكاشة في بداية الألفينيات، حول "مصل" يأخذه البشر للتخلى عن مبادئهم وأخلاقهم.

وكشفت نسرين عكاشة؛ ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كواليس تقديم المخرج رؤوف عبد العزيز فيلم "الباب الأخضر" من تأليف أبيها الراحل، وقالت في تصريح لـ"الخليج 365" إن الفيلم من أقدم الأفلام التي كتبها أبى وذلك خلال فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها قبل رحيله.

وأضافت ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، أنه أثناء البحث في محتويات أبى اكتشفنا وجود فيلم "الباب الأخضر" وسط أعمال أخرى لم تر النور، وبمجرد معرفة المخرج رؤوف عبد العزيز تواصل معنا على الفور من أجل قراءته وتقديمه عملا سينمائيا .

وعن اختلاف وقت وظروف كتابة الفيلم، أوضحت نسرين عكاشة أنها حينما قرأت العمل شعرت أنه يتحدث عن واقعنا الحالى، واصفة الفيلم بأنه يصلح لكل زمان باستثناء استخدام التكنولوجيا ونمط حياتنا اليومية في الوقت الحالى .

وبسؤالها حول إمكانية إضافة أو حذف أجزاء من الفيلم ليتناسب مع وقتنا الحالى، أكدت أن المخرج رؤوف عبد العزيز قال لها: "مش محتاج أضيف غير رؤيتى كمخرج فقط".

وحول قلة أعمال الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في السينما صرحت نسرين عكاشة بأن أبيها كان دائما يقول إنه من الطبيعى أن يكون كاتبا في قمة نجاحه في منطقة دون غيرها، مضيفة أنه كان شغوفًا أكثر بالدراما ويرى أنه يستطيع أن يقول كل شيء لديه خلال 30 حلقة على عكس فيلم لا يتعدى زمنه 120 دقيقة .

سألنا نسرين عكاشة، كيف يمكن تصنيف فيلم "الباب الأخضر" ؟ هل يمكن اعتباره فيلما تجاريًا أم فيلم مهرجانات؟ فقالت إن أبيها طيلة حياته كان لا يحب تلك التصنيفات كما أنها ترى أن الفيلم يتسع لكل تلك التصنيفات سواء كان تجاريًا أو مهرجانات .

كان رؤوف عبد العزيز، قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوستر مبدئيا خاص بالفيلم، وعلق عليه قائلاً: "تحدٍ جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جدًا، فيلم الباب الأخضر، قصة وسيناريو وحوار: أسامة أنور عكاشة، إشراف عام: حسام شوقى، إخراج: رؤوف عبد العزيز".