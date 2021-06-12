شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد على رزق، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني نورين ماهر، وحرص كل متابعيه على تهنئته بزواجه، متمين له حياة كلها سعادة و حب في الحياة الزوجية، وكان محمد على احتفل بخطوبته شهر فبراير الماضى.

وشارك محمد على رزق في الموسم الدرامى الرمضاني المنقضى في مسلسل "ضل راجل"، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس ، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وعرض لمحمد على رزق مسلسل إسعاف يونس، بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.



محمد على رزق و زوجته محمد على رزق و زوجته