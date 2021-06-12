شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة لقاء سويدان عن تفاصيل حالتها الصحية لـ"الخليج 365"، بعدما تصدرت أخبارها محرك البحث جوجل وتصدرت التريند فقالت: لست مصابة بكورونا كما اعتقد البعض وتعرضت فقط لوعكة صحية ألزمتني الفراش وكتبت علي السوشيال ميديا اطلب الدعاء لي بالشفاء من أصدقائي ولم أتوقع أن يتحول الموضوع لتريند.

آخر أعمال لقاء سويدان الفنية مسرحية " مصر أرض الأنبياء" التي شارك في بطولتها حلمي فودة، وبهاء ثروت، هبة توفيق، ديكور وملابس ناصر عبدالحافظ ، موسيقي وانشاد فرقة فراديس للانشاد الديني، تأليف الشاعر محمود حسن، إخراج محمد الخولي.

وشاركت الفنانة لقاء سويدان في مسرحية "سيد درويش" للمخرج أشرف عزب بطولة كلا من، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.

العرض يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.