فن ومشاهير

جلسة تصوير جديدة لسارة عبدالرحمن في عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، جمهورها ومتابعيها، صورا لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

ونشرت "سارة" الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعلقت سارة على الصور "ماكنش عندي حاجة مناسبة ألبسها لحد يوم قبل كتب الكتاب".

ومن جانب آخر؛ تشارك الفنانة سارة عبدالرحمن في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" مع: منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر وغيرهم، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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