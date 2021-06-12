4 جوائز يحصدها "حظر تجوّل" من المهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم حظر تجوّل للمخرج أمير رمسيس بـ 4 جوائز دفعةً واحدة في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ 69، وهي: جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ممثلة للفنانة إلهام شاهين، جائزة الإبداع الفني للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

كما ينافس الفيلم في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في الفترة ما بين 11 وحتى 20 يونيو، ضمن برنامج The Belt and The Road، وحصل الفيلم على جائزة الجمهور بقيمة 25 ألف كرون سويدي، في آخر منافساته بمهرجان مالمو للسينما العربية.

وكان الفيلم قد نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظى على عروض كاملة العدد، كما فازت نجمته إلهام شاهين بجائزة احسن ممثلة عن دورها في الفيلم.

يقوم ببطولة الفيلم: إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣ ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.