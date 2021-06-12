دنيا سمير غانم تنشر صورة والدها ووالدتها.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات من النجوم، كتبت الفنانة شيماء سيف: "سلامة قلبك ياحبيبة قلبي، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويشفي ديدي ويسعد قلبك من تاني انتي وإيمي يارب ويفرحكم برجوعها بيتها بالف سلامة يارب عاجلا غير آجلا اللهم أمين".

وعلقت الفنانة إيمي طلعت زكريا : "ربنا يصبركم ويشفيها يارب".

وكتبت المخرجة بتول عرفة: "حبيبتي ربنا يفرح قلبك بشفاء والدتك يارب".

وعلقت ليلى زاهر : "ربنا يصبرك يا حبيبتي يارب ويرحم استاذ سمير ويفرح قلبكم بشفاء استاذه دلال".

وكتبت الفنانة زينب غريب : "أحلى أتنين".

وعلقت الفنانة سوسن بدر : "الله يرحمه ويغفر له ويشفي دلال ويجبر خاطركم إن شاء الله، تفاءلوا بالخير تجدوه".

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.