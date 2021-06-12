هاني سرحان عن عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي: "من أحلى الأفراح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المؤلف هاني سرحان على توجيه رسالة إلى الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بخصوص حفل عقد قرانهما.

ونشر سرحان، صورا له من حفل الزفاف، عبر حسابه على تويتر :"‏فرح محمد فراج وبسنت شوقي.. مبروك وربنا يسعدكم دايما".

وأضاف: "كان من أحلى الأفراح اللي أنا حضرتها مع إني فشلت إني أتصور معاكم".

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا عقد القران "أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، تارا عماد وغيرهم".

وأقيم حفل "فراج وبسنت" مساء الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

جدير بالذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة، آخرها بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق