أول صور من عقد قران محمد علي رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد علي رزق بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر أصدقاء "محمد" صورًا تجمعه بزوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، من الحفل .

كما نشر هو صورًا قبل الحفل، على خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق "الفرح حلو مافيش كلام".

وأعلن الفنان محمد علي رزق انفصاله عن زوجته الأولى سارة فهيم، 14 فبراير 2020، عبر حسابه الخاص بفيسبوك وإنستجرام.

وكتب: "أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شيء.. شكراً ليكِ كنتِ خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خيرا ويعوضني خيرا".

من ناحية أخرى، شارك محمد علي رزق في بطولة مسلسل "ضل راجل" الذي عُرض رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، نور، نرمين الفقي، إنعام سالوسة، رنا رئيس، ميدو عادل، محمود عبدالمغني، ومن إخراج أحمد صالح.