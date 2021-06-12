"حسبي الله ونعم الوكيل".. أمل حجازي تعلق على أوضاع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على الأوضاع التي تمر بها دولة لبنان حاليًا.

وكتبت أمل تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لبنان وشعبه غاليين على قلبي كتير مشاهد الذل ويلي عم بصير بأهل بلدي وبأهلي وجيراني وأصحابي عم بدمرني، ولكن ما باليد حيلة وكلت الأمر إلى الله ورفعته إليه من ظلم الأرض إلى عدله حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أمل حجازي أغنية "رسول المحبة" التي طرحتها تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وارتدت أمل الحجاب عام 2017، معلنة اعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه من قبل، لتقدم أغاني دينية واجتماعية، وتخصص كل عام أنشودة لمناسبة المولد النبوي.