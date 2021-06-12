بعد التصالح.. الرياض تجمع إليسا ووائل كفوري في أول حفل لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد الفنانة إليسا لحفلها الغنائي الجديد الذي يجمعها مع الفنان وائل كفوري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أول لقاء بينهما بعد التصالح عقب خلاف دام لسنوات.

يُقام الحفل يوم الخميس 17 يونيو الجاري في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

كان خلاف نشب بين الثنائي تسبب في خصام دام لفترة طويلة ولكن انتهى الخلاف عقب تفشي فيروس كورونا،

فمنذ سنوات وعلاقة إليسا ووائل كفوري متوترة دون إبداء أسباب للعلن، وبعد خضوعها لعملية استئصال ورم عام 2018، أكدت إليسا أنه لم يسأل عنها، ليرد عليها أنه لم يكن يعلم.

وفي عام 2019، أكدت إليسا أنها لا تتواصل معه، لكنه يظل عزيزًا على قلبها وتحبه.

وفي عام 2020 طرحت إليسا كليب "هنغني كمان وكمان" مع هيفاء وهبي، ووجه "كفوري" لهما التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذا العمل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال وائل كفوري أغنية "كلنا مننجر" وهي تتر مسلسل "داون تاون" والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وبطولة كارمن لبس، ستيفاني صليبا، أمل بوشوشة ومن إخراج زهير قنوع.