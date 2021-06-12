شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد تكشف سبب أحدث فوتوسيشن لها من خلال 4 صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الشابة مايان السيد متابعيها على موقع إنستجرام بصور جديدة لها تميزت فيها من خلال أحدث فوتوسيشن لها، وذلك بعدما شهد شهر رمضان الماضى مشاركة مايان السيد في ثلاثة أعمال درامية هي لعبة نيوتن مع مني زكي حيث جسدت مايان السيد دور شقيقتها الصغرى.



مايان السيد وصورة أخرى



مايان السيد

في حين كان العمل الآخر لـ مايان السيد هو مشاركتها بمسلسل "هجمة مرتدة"، وذلك من خلال دور شقيقته الصغرى أيضًا، بينما العمل الثالث كان مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا.



مايان السيد فى فوتوسيشن جديد

مايان السيد تكشف سبب الفوتوسيشن الجديد

مايان السيد ومن خلال حسابها على موقع إنستجرام كشفت عن سبب الفوتوسيشن الأخير حين كتبت فى تعليقها على الصور الجديدة لها أنها ظهرت بتلك الإطلالة بغرض حضور حفلين زفافين بالأمس ارتبطت بهما.



مايان السيد فى تعليقها على الصور

مايان السيد وأصعب مشاهدها فى حرب أهلية

من ناحية أخرى سبق وحلت الفنانة مايان السيد ضيفة على برنامج "معكم" مع الاعلامية مني الشاذلى فى وقت سابق، وذلك مع أبطال مسلسل حرب أهلية حيث صرحت وقتها كواليس مشاركتها بثلاثة أعمال درامية فى مارثون رمضان الماضى وتحديداً مسلسل حرب أهلية بقولها : "كنت قلقانة بشأن مشهد موتى فى حرب أهلية، وعندما أبلغنى المخرج سامح عبد العزيز بالتفاصيل ذهبت البيت وبدأت أبحث عن حالات الوفاة عن طريق الخنق، وبدأت أتدرب على ذلك مع أختى فى البيت، وبعد انتهاء المشهد بكيت بسبب سقوطى على الأرض الذى أدى لجرحى، واحتضننى المخرج سامح عبد العزيز لتهدئتى".