هنا الزاهد تطلب الدعاء لوالدتها

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” هنا الزاهد ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن خضوع والدتها لعملية جراحية هامة وطلبت من جمهورها الدعاء لها .

فكتبت هنا الزاهد في منشورها دون الكشف عن تفاصيل العملية : ” أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل فأنها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة .. فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله ” .