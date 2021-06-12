كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” هنا الزاهد ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن خضوع والدتها لعملية جراحية هامة وطلبت من جمهورها الدعاء لها .
فكتبت هنا الزاهد في منشورها دون الكشف عن تفاصيل العملية : ” أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل فأنها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة .. فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تطلب الدعاء لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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