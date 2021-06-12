حلا شيحة تثير الجدل حول اعتزالها للفن

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 02:57 مساءً - أثارت الفنانة ” حلا شيحة ” حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب عدم ترويجها لفيلمها الجديد ” مش أنا ” وقيامها أيضا بحذف الصور الخاصة به من حسابها على إنستجرام .

وهو ما دفع الكثير من المتابعين إلى التساؤل حول إن كانت حلا شيحة تفكر في اعتزال الفن مجددا بعد زواجها من المنتج والداعية ” معز مسعود ” .

وأشار البعض الآخر إلى إحتمال وجود مشكلة بينها وبين بطل الفيلم الفنان ” تامر حسني ” أو صناع الفيلم ككل تعود إلى تقليص دورها أو حذف مشاهد لها بالعمل .

يذكر أنه تم طرح البرومو الدعائي لفيلم مش أنا والذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائي في الأيام المقبلة .

ويشارك في بطولته : تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني .. وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني وإخراج سارة وفيق .