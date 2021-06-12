كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان المصري ” عبد الرحمن أبو زهرة ” عن خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في مفصل الحوض بسبب إصابته بشرخ به مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء .
فكتب عبد الرحمن أبو زهرة في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرا لحدوث شرخ فيه .. يارب الشفاء القريب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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