تطورات الحالة الصحية للفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة “

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان المصري ” عبد الرحمن أبو زهرة ” عن خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في مفصل الحوض بسبب إصابته بشرخ به مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء .

فكتب عبد الرحمن أبو زهرة في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرا لحدوث شرخ فيه .. يارب الشفاء القريب ” .