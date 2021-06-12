شكرا لقرائتكم "أسياد الحرب".. تعرف أكثر إلى وينستون تشرشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستكمل العربية بث الحلقة الرابعة من السلسلة الوثائقية "أسياد الحرب" التي تتكون من خمسة أجزاء عن خمسة قادة عسكريين واستراتيجيين في خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

الحلقة الرابعة تعرض لسيرة رئيس الوزراء الأشهر في تاريخ بريطانيا، وقائد جبهة الصمود في وجه هتلر حتى الانتصار عليه. إنه وينستون تشرشل، البطل القومي، الذي دافع عن المملكة المتحدة ووقف في وجه هتلر. واجه الجميع وحيدا ولم يترك سلاحه يوماً. في العام 1945 اتخذ تشرشل من علامة النصر شعارا له.

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ينحدر تشرشل من إرث عسكري، فهو انضوى في شبابه في الجيش البريطاني وخاض أولى تجاربه القتالية في السودان، وفي حرب البوير في جنوب إفريقيا. حارب على الجبهات كلها، من إفريقيا الجنوبية إلى الخنادق، من دون أن يهاب شيئاً. كان تشرشل قائد حرب استثنائياً وهو ما كانت تحتاجه بريطانيا العظمى.

تشرشل في الميادين

في العام 1939 توجه مباشرة مع دعاة السلام والمناهضين للحرب، وأهان منتقدوه شخصيته المثيرة للجدل، الذين ذكّروه بإخفاقه العسكري الكبير، الذي تعرض له الحلقة.

الفيلم يسلط الضوء على تجارب تشرشل، في الميادين، وكيف ساهمت في تكوين شخصيته التي كان عليها في العام 1940، هذه الشخصية التي يذكرها التاريخ كمنقذ للمملكة المتحدة.

يكشف الفيلم كيف يؤتمن وينستون تشرشل على البلاد وهو المتحمس للحرب؟ وكيف استطاع في الـ 65 أن يحشد شعباً بأكمله خلفه، في الحرب العالمية الثانية؟