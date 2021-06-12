شكرا لقرائتكم خبر عن والدة هنا الزاهد تجرى عملية جراحية.. والفنانة: "نأمل الخروج منها سالمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النجمة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل لإجرائها عملية جراحية اليوم، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى عن حالة والدتها.

وكتبت هنا الزاهد، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية مهمة، فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله".



هنا الزاهد

تبدأ قنوات ON إعادة عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد، في تمام الساعة 7 مساءً و الإعادة الأولى 12 ونصف مساءً و الإعادة الثانية 12 ظهرا، كما يعرض المسلسل على on drama في تمام التاسعة مساءً.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدورأحداثه فى 40 حلقة، مكون من 7 حكايات لكل حكاية 5 حلقات،وهم "ساندى كراش" وشارك هنا الزاهد البطولة محمد كيلانى، "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، والثالثة "المتخصصة" وقدم البطولة أمام هنا الزاهد الفنان الكوميدى أحمد سلطان، و"لا سحر ولا شعوزة" بمشاركة محمد كيلانى، و"9 خطوات لقلب الرجل" وشارك فيها محمد الشرنوبى، و"قولى لأحمد" وشارك فيها عمر الشناوى وهشام إسماعيل، و"لو كنت يوم أنساك" بمشاركة أحمد حاتم.