شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صورة جمعت الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالراحل محمد عوض فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكري ميلاد الفنان الكبير الراحل محمد عوض الملقب بفيلسوف الفن فقد ولد يوم 12 يونيو عام 1932، وكانت بدايته الحقيقية في مسرح الجامعة، فبعد التحاقه بجامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وأعاد تقديم مسرحيات الريحاني الذي كان يحبه كثيرا، فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحاني للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.



الفنان محمد عوض في لقاء جمعه بالراحل ياسر عرفات

وكان الراحل من النجوم الذين لهم دور وطنى كبير فكان يحمل للجنود فى 67 الخضار الذى تبرع به الفلاحون للجنود على الجبهة وكان ينقل السلاح بنفسه مع الفنان الـراحل صديقه المقرب "رشدى أباظة" مع تحية كاريوكا لوجيه أباظة في عام 1952.

وفي ذكري ميلاده ننشر صورة له تجمعه بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حينما زاره وفد من الفنانين وكان من ضمنهم الفنان الراحل لأنه كان مؤمنا بالعروبة والقومية العربية .