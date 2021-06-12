هنا شيحة ولقاء الخميسي تظهران بفستان واحد.. والأخيرة تعلق: "توأمة المشاعر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي والفنانة هنا شيحة، وهما ترتديان فستان واحد بنفس الشكل.

ونشرت لقاء، صورتها مع "هنا" بالفستان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توأمة المشاعر فقط".

جدير بالذكر أن لقاء الخميسي شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، وعدد من الفنانين، وسيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.

بينما شاركت هنا شيحة في دراما رمضان الماضي بمسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، أحمد التهامي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.