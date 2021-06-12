هنا الزاهد تُعلن خضوع والدتها لعملية جراحية.. وتعلق: "عملية هامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عن خضوع والدتها اليوم السبت، لإجراء عملية جراحية دون الكشف عن أي تفاصيل عنها.

وكتبت هنا، عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة.. فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله".

جدير بالذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.