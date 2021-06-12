دنيا عبدالعزيز لوالدتها الراحلة: "بمثل إني عايشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة دنيا عبدالعزيز، ذكرياتها مع والدتها الراحلة، موجهة كلمات مؤثرة لها بعد مرور 14 شهرًا على وفاتها.

ونشرت دنيا، صورة مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة ١٤ شهر ولسه بمثل إني عايشة".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز في 12 أبريل 2020، وعلقت: "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".

وتواصل دنيا عبد

العزيز، خلال الأيام الحالية تصوير دورها في مسلسل "الحرير المخملي".

العمل بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

"الحرير المخملي" عن رواية لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء.