"واحد من أسياد الشغلانة".. وليد فواز يستعيد ذكرياته مع يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد الفنان وليد فواز ذكرياته مع الفنان القدير الراحل يوسف شعبان خلال كواليس تصوير مسلسل"ملوك الجدعنة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

ونشر فواز، فيديو يجمع بينهما من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يرحمك يا أستاذ يوسف .. الواحد فعلا كان محظوظ إنه وقف قدام واحد من أسياد الشغلانة في مصر والعالم العربي".

وأضاف: "يوسف شعبان تاريخ كبير وأنا وغيري إتعلمنا منه".

وتوفي الفنان الكبير يوسف شعبان في فبراير 2021 عن عُمر ناهز الـ 89 عاما، داخل أحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.