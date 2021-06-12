رانيا فريد شوقي تهنئ محمد صلاح لحصوله علي جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها احتفالها بحصول لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ونشرت رانيا صورة صلاح، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رسميًا محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة المحترفين لموسم 2021 بتصويت الجمهور.. ألف مليون مبروك يا فخر العرب، الملك المصري يستمر في التربع على عرش إنجلترا".

وأَضافت: "صلاح يتساوى مع جيرارد وهنري وكريستيانو، الوحيدين الذين حققوا جائزة لاعب الموسم بتصويت الجماهير مرتين .. جيرارد مرتين 2001 و2009، هنري مرتين 2003 و2004، كريستيانو 2007 و2008، صلاح مرتين 2018 و2021 ".

جدير بالذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "ولاد ناس"، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، وخالد عز وآخرين.