سوسن بدر تهنئ محمد فراج وبسنت شوقي بعقد قرانهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأت الفنانة سوسن بدر، الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بعقد قرانهما .

ونشرت سوسن صورة لهما من حفل عقد القران، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك وإن شاء الله سنين سعادة وحب وفرح ونجاح وذرية صالحة تسعد قلوبكم الحلوة".

وعقد الفنان محمد فراج قرانه على الفنانة بسنت شوقي، أمس الجمعة، وسط حضور أهل العروسين والأقارب والأصدقاء وبعض نجوم الفن المقربين.

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا عقد القران "أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، تارا عماد وغيرهم".

وأقيم حفل عقد قران "فراج وبسنت" مساء الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة، آخرها بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.