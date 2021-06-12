أول تعليق لعبدالرحمن أبوزهرة بعد إجرائه عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن خضوعه لإجراء عملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وكتب أبو زهرة، عبر حسابه على فيسبوك: "إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرًا لحدوث شرخ فيه، يا رب الشفاء القريب".

وينتظر عبدالرحمن أبو زهرة طرح فيلمه السينمائي الجديد "أهل الكهف"، وتدور قصته في عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.