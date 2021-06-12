يوسف الشريف يهنئ محمد فراج وبسنت شوقي بزواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان محمد فراج بعقد قرانه على الفنانة بسنت شوقي، أمس الجمعة، وسط حضور أهل العروسين والأقارب والأصدقاء وبعض نجوم الفن المقربين.

ووجه الفنان يوسف الشريف، التهنئة لفراج وبسنت عبر حسابه على تويتر، وعلق : "‏ألف مبروك محمد فراج وبسنت شوقي.. ربنا يتمم بخير ويسعدكوا".

وحضر يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا عقد القران "أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، تارا عماد وغيرهم".

وأقيم حفل زواج "فراج وبسنت" مساء الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

جدير بالذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة، آخرها بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.