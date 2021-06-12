القضاء ينصف محمد الشرنوبي وهو يعلق: “صوتي ملكي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت إدارة يوتيوب بث أغنية “قلبي إرتاح” للفنان محمد الشرنوبي، بعد أن أقامت المنتجة سارة الطباخ دعوى بالمحكمة الاقتصادية لمنع عرض الأغنية بناءً على العقد المبرم بينهما، وادعاءها بأنها المالك الحصري لصوت محمد الشرنوبي.

بدوره، أعاد الشرنوبي نشر مقطع من الأغنية عبر تطبيق انستغرام وعلق عليه: “الحمدلله اغنية (قلبي ارتاح) رجعت على يوتيوب بحكم قضائي نهائي ومكتوب في حيثياته ان المحتوي ملكي فا من حقي اغنيه (معنى الكلام ده ان من حقي اغني اغاني من انتاجي و ان صوتي ملكي)”.

وأضاف: “الحمدلله الاغنية رجعت كمان تقريباً في عيد جوازنا شكراً للقضاء العادل اللي عمره ما بيضيع حق حد”.

ومن ناحية أخرى، قدم الشرنوبي للمحكمة ما يفيد أن الأغنية من إنتاجه وأنه مالك حقوق استغلالها، وأنه بناءً على العقد المبرم بينه وبين الشركة المملوكة لسارة الطبارح، فهي تملك حق استغلال أدائه الغنائي على الأعمال التي تنتج من خلال الشركة.

وبعد ذلك صدر حكم برفض دعوى سارة الطباخ، حيث إنها لم تقدم للمحكمة ما بفيد إنتاجها للأغنية حتى تنال الحماية المقررة قانوناً وأيضاً تم رفض طلبها للتعويض المادي.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكماً بحبس سارة الطباخ لمدة ثلاث سنوات لخيانة أمانة محمد الشرنوبي وتبديد أمواله، وعرضت سارة على الحكم لكن المحكمة أيدت الحكم بشكل نهائي، لتصبح سارة الطباخم عرضة للسجن.