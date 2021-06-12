محمد منير يتعرض لوعكة صحية طارئة.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غاب الفنان محمد منير، عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ69، برئاسة الأب بطرس دانيال. وأوضح المركز بأن سبب الغياب يرجع لظروف صحية وتسلمت الجائزة بدلًا منه الفنانة هالة صدقي.

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما إقامة فعاليات المهرجان في يوم واحد فقط بدلًا من أسبوع؛ يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التي أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير سعيد شيمي والمخرج والسيناريست إبراهيم الموجي والمونتيرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقي والفنان هاني رمزي والناقد الفني محمود عبد الشكور والموسيقي هشام جبر، انتهت مؤخراً من أعمالها بعد مشاهدة جميع الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية بالدورة التاسعة والستين لهذا المهرجان العريق.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما هى: “يوم وليلة” للمخرج أيمن مكرم، “صندوق الدنيا” للمخرج عماد البهات، “بعلم الوصول” للمخرج هشام صقر، “صاحب المقام” للمخرج محمد العدل، و”حظر تجوال” للمخرج أمير رمسيس.