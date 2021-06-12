بلقيس تنشر لأول مرة كواليس كليب “ممكن” مع سيف نبيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن حصد كليب “ممكن” للنجمة الإماراتية بلقيس فتحي، الذي طرحته على طريقة الديو الغنائي مع النجم العراقي سيف نبيل، الكثير من النجاحات في شهرٍ واحدٍ منذ طرحه؛ محققاً 40 مليون مشاهدة، أفرجت بلقيس لأول مرة عن كواليس تصوير الكليب.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو عبر حسابها في “يوتيوب”، كشف عن جميع التحضيرات التي قامت بها مع سيف، خلال التصوير، حيث بدت في مشاهد وهي تنهي تصفيف شعرها والمكياج.

ورصد الفيديو كاميرا المخرج وهي تقترب من بلقيس وسيف أثناء الغناء، وكذلك تواجدهما فوق وداخل “قطار” قديم، تم استخدامه في التصوير، بينما ظهر سيف نبيل وهو يقوم بترتيب أحد المشاهد معها.

ولم تتخل بلقيس عن روح المرح التي تتمتع بها، حيث ظهرت تضحك دائماً، وفي أحد المشاهد بالكواليس أخرجت لسانها في دعابة مع الكاميرا.

الجدير ذكره أن أغنية “ممكن” من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وترجم الأغنية المخرج دان حداد بعمل مصوّر خارج عن المألوف وصورة عالميّة فريدة من نوعها.

واحتوى الكليب على البساطة في الأداء، من خلال المشاهد التي طغت عليها الرومانسية والحب بصوتين كبيرين، نجحا في توصيل الأغنية لقلوب الجمهور من خلال التناغم والانسجام بينهما.