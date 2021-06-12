كيت ميدلتون تخسر لقب “دوقة” قريباً.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير حديثة عن أنّ كيت ميدلتون قد تخسر لقب “دوقة كامبريدج” في المستقبل القريب٬ نتيجة تغييرات في الترتيب الملكي.

ومن المتوقع حدوث تغييرات في الترتيب الملكي يرتبط بترتيب الخلافة٬ إذ جرى تداول أقاويل داخل القصر تُفيد بأنَّ الملكة إليزابيث ستجعل الأمير تشارلز وصيّ العرش قريباً.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، سيُساهم دور الأمير تشارلز الجديد كوصيّ العرش، في التأثير على دور كلٍ من الأمير ويليام وزوجته كيت.

إذ سيتولى الأمير ويليام دور والده الحالي ليحمل لقب “أمير ويلز”، كما ستفقد كيت لقب دوقة، ولكنها ستُصبح “أميرة ويلز” مثل أميرة القلوب الراحلة (ديانا).

وأشارت مصادر، لم يُكشف عن هويتها، إلى أن كيت لن تحمل لقباً واحداً، بل اثنين.

كما أنه عندما تنتقل الملكية إلى ويليام، سيتخذ لقب “ملك” ومن المحتمل أن يُشار إلى كيت باسمها الكامل “الملكة كاثرين”.

جدير بالذكر أنَّ كيت تحمل لقب “دوقة” منذ زواجها من الأمير ويليام عام 2011. ومن المرجح ألا تتأثر علاقتها ومهامها تجاه الجمهور خلال السنوات المقبلة بأيِّ دورٍ رسمي جديد.