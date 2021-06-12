حقيقة خطوبة الفنانة ” جميلة عوض “

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 11:51 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول خطوبة الفنانة ” جميلة عوض ” من المونتير ” أحمد حافظ ” في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط .
وخرجت عائلة جميلة عوض لبيان حقيقة ما تم تداوله حيث نفى والدها المخرج ” عادل عوض ” أخبار خطوبة إبنته مؤكدا أنه في حال حدوث ذلك لن يتم إخفاء الأمر .
فقال في تصريحات صحفية له : ” لو تمت الخطوبة مش هنقول ليه أو حتى كانت هناك صور قد تظهر من الحاضرين ” .
فيما قالت الفنانة ” راندا ” والدة جميلة عوض أن جميع الأخبار المنتشرة حول خطوبة إبنتها عير صحيحة وإذا خُطبت إبنتها فعلا سيعلم الجميع بذلك .
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