حقيقة خطوبة الفنانة ” جميلة عوض “

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 11:51 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول خطوبة الفنانة ” جميلة عوض ” من المونتير ” أحمد حافظ ” في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط .

وخرجت عائلة جميلة عوض لبيان حقيقة ما تم تداوله حيث نفى والدها المخرج ” عادل عوض ” أخبار خطوبة إبنته مؤكدا أنه في حال حدوث ذلك لن يتم إخفاء الأمر .

فقال في تصريحات صحفية له : ” لو تمت الخطوبة مش هنقول ليه أو حتى كانت هناك صور قد تظهر من الحاضرين ” .

فيما قالت الفنانة ” راندا ” والدة جميلة عوض أن جميع الأخبار المنتشرة حول خطوبة إبنتها عير صحيحة وإذا خُطبت إبنتها فعلا سيعلم الجميع بذلك .