كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” لقاء سويدان ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وجهت من خلاله طلبا لمحبيها ومتابعيها بالدعاء لها لمرورها بوعكة صحية منذ فترة دون أن تكشف عن تفاصيلها .
وتضمن المنشور صورة للقاء سويدان كتبت في تعليقها عليها : ” أنا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل أو حاجات مبهجة ومبحبش الأخبار الكئيبة .. بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا ” .
وتابعت : ” لأني مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء .. ادعوا لي في صلاتكم ومن قلبكم .. اعذروني في عدم ردي علي الموبايل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان تطلب الدعاء من الجمهور : ” مريضة جدا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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