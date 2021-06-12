لقاء سويدان تطلب الدعاء من الجمهور : ” مريضة جدا “

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” لقاء سويدان ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وجهت من خلاله طلبا لمحبيها ومتابعيها بالدعاء لها لمرورها بوعكة صحية منذ فترة دون أن تكشف عن تفاصيلها .

وتضمن المنشور صورة للقاء سويدان كتبت في تعليقها عليها : ” أنا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل أو حاجات مبهجة ومبحبش الأخبار الكئيبة .. بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا ” .

وتابعت : ” لأني مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء .. ادعوا لي في صلاتكم ومن قلبكم .. اعذروني في عدم ردي علي الموبايل ” .