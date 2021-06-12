فنان مصري شهير يروي معاناته مع مرض السرطان : ” تسبب في إفلاسي “

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 11:51 صباحاً - حل الفنان ” صبري عبد المنعم ” ضيفا مع الإعلامي ” محمود سعد ” في برنامجه باب الخلق المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية .

وخلال اللقاء كشف صبري عبد المنعم عن قصة معاناته مع مرض السرطان الذي أصيب به في مطلع عام 2000 واستمر معه لمدة 5 سنوات .

فقال الفنان المصري عن تفاصيل هذ الأمر أنه في عام 2000 كان قد شعر بألم في ذراعه وقام بإجراء أشعة رنين وإكتشف حينها وجود ورم بشكل مفاجئ وهو ما دفع به إلى إجراء عملية سريعة ونجح في إستئصاله .

وأضاف أنه في عام 2001 أصيب بضيق في التنفس وبعد إجرائه لأشعة اتضح إصابته إصابته بسرطان في الرئة .

وتابع صبري عبد المنعم بأن رحلة علاجه من مرض السرطان تسبب في إفلاسه قائلا : ” كان معايا فلوس وخلصت على علاجي وزوجتي مبتشتغلش وعندي أولادي مش عارف أصرف عليهم ” .

وأشار إلى أن الفنان الراحل المنتصر بالله والفنان أحمد بدير كانوا سببا في مساعدته للسفر للعلاج بالمملكة العربية السعودية .. وأنه بعد التعافي من السرطان أصيب به من جديد في غشاء البلوري حيث عاد إلى السعودية للعلاج مرة أخرى .